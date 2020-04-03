屏東縣滿州鄉1名10歲潘姓男童，3日下午在自己後果園搭乘自家的沙灘車時，疑似不慎從車上摔落，消防隊接獲通報趕到現場時，男童雖然有呼吸心跳，但昏迷指數只剩下3，緊急送往恆春醫院急救，目前仍未清醒，案發原因仍待警方調查。

(中時 )