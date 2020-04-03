阿里山林業鐵路因應疫情，已自2日起，旅客應全程配戴口罩，如經複測耳溫大於或等於38℃，不得搭乘林鐵列車。（阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供／張毓翎嘉義傳真）

阿里山林業鐵路因應疫情，已自2日起，旅客應全程配戴口罩，如經複測耳溫大於或等於38℃，不得搭乘林鐵列車，3日在阿里山車站及沼平車站，分別有10、3位旅客未戴口罩，請他們準備口罩，戴上後再搭乘下一班；另在竹崎車站有1位旅客在小火車體溫達38℃，勸導該名旅客直接返家休息。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處日前公告，自2日起請旅客配合全程配戴口罩搭乘林鐵，此外，體溫過高者亦不得搭乘林鐵列車，並於阿里山林業鐵路各站全面落實執行，以維護旅客健康安全。

林鐵及文資處鐵路服務科長洪淑霞表示，昨日在神木車站有10位旅客未戴口罩，今日在阿里山車站及沼平車站分別有10、3位，當時站務人員請他們備好口罩再搭乘下一班列車，但附近不易買到口罩，因此皆退票；今日還有1位旅客因額溫測得37.7℃、耳溫38℃後，有請該名旅客取消行程、返家休養。

林鐵及文資處呼籲，搭乘大眾運輸工具應配戴口罩，並請提早到站，以配合工作人員量測體溫；如有感冒症狀或身體不適的旅客，請盡速就醫或在家中休養；車站及公廁提供之消毒酒精、洗手乳，請多加利用隨時做好自我防護。

(中時 )