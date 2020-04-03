味全龍美籍首席教練尼爾托在今年2月初來台，雖然當時就聽聞大陸有新冠肺炎案例，不過他仍以工作為重。2個月後台灣防疫有成，如今他反而擔心留在美國的家人。

尼爾托與味全龍投手教練史都華、客座打擊教練龐斯都在2月初向球隊報到，不過當時全球新冠肺炎確診人數就超過3萬例，尼爾托表示雖知道大陸有疫情，不過覺得如果必須來台，那不如在前期就先抵達較安全。

來台後他的家人也相當關心他的狀況，不過如今他反而更擔心留在美國佛州的妻女，「佛州應對太慢了，應該要更早行動的，相較下台灣防疫做得很好，無論是勤洗手、消毒、或是戴口罩，真的很棒。」原本他的家人計畫6月要來台灣，但疫情影響計畫全打亂，可能要等到夏天疫情趨緩才有機會。

此外中職領先全世界開打，尼爾托也說他與以前的教練或球員討論過，在現在NBA、大聯盟、溫網都取消比賽，在史無前例的情況下，中職真的難得可貴。

(中時 )