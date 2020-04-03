自50年代活躍爵士樂壇的美國爵士鋼琴大師艾利斯．馬沙利斯（Ellis Marsalis）， 日前因新冠肺炎逝世，享壽85歲。艾利斯曾於2015年訪台，在兩廳院夏日爵士派對上為樂迷帶來鋼琴四重奏演出。

艾利斯出身紐奧良，為爵士樂界第一家庭「馬沙利斯家族」的大家長。家人透過艾利斯的臉書粉絲專頁，昨（2）日貼文宣布他不幸逝世的消息，家族將舉行私人葬禮，也將在未來設置公共紀念碑，非常感謝每位為艾利斯哀悼的人。也根據艾利斯的願望，希望大家將慰問的花與卡片，替換為支持馬沙利斯家族為音樂資源不足的兒童設立的音樂中心，以紀念艾利斯為兒童的努力，將文化與音樂帶給紐奧良的兒童。

艾利斯共有6個兒子，4位都成了音樂家，其中最知名的便是林肯中心爵士樂團藝術總監、爵士小號手溫頓（Wynton Marsalis），他在臉書貼文懷念父親，「父親是一位謙卑的人，用音樂捕捉地方的精神」。除此之外，艾利斯也是位致力於傳承音樂的教育家，指導過當代許多優秀的樂手，任教於多所音樂學校，影響力遍佈爵士樂壇。

在2011年獲得爵士音樂最高榮譽「NEA爵士大師獎」的艾利斯，見證爵士樂歷史超過60年，音樂經驗豐富，從藍調到傳統紐奧良爵士咆勃等，各種風格都能掌控恰如其分，層次分明，顯見大師風範。

(中時 )