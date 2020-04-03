公視《妖怪人間》首映會活動，出席藝人石知田、連俞涵、黃騰浩三人都對這齣戲相當推薦。（盧禕祺攝）

公視奇幻劇《妖怪人間》4日晚間九點於公視主頻與Netflix首播，3日石知田、連俞涵、黃騰浩等主要演員出席媒體首映會，劇中將台灣各地鄉野奇談中的妖怪等做連結，其中石知田透露為符合半人半妖「人妖」劇中角色，有些動作得模擬怪物原型，被問到爬行時會不會受傷，石知田笑說工作人員很貼心「他們在我膝蓋貼nubra，很舒服完全不會痛，真的很聰明耶」，讓女主角連俞涵頻頻狂笑，媒體追問nubra是全新的嗎？石知田秒回「應該是新的，上面沒黏到毛」，更補充說雙膝都有貼「畢竟本來就是一雙的」。

石知田提到有場戲，為了讓導演拍到妖怪樣貌，他身體得貼近地板，手指宛如雞爪般用力、頭部晃動扭曲，拍完當下「整個沒力，很累」，沒想到導演最後告訴他「ok，我拍到了，就是要你沒力的感覺」，讓石知田頓時傻眼「我前面努力硬撐，結果只是要沒力的那幾秒」，不過也理解導演沒有事先說「這樣呈現出來的感覺才是最真實」。

身高僅156公分的連俞涵，在劇中飾演特殊住民處醫護專員，必須時常抬病患善後，她笑說在劇中必須常常奔跑，相較其他男演員身高高腿又長，自己因為太嬌小，「人家走一步我走三步」，但為了要保持帥度，跑步時常表情正經「但下半身超慌張」，反被石知田虧「跑步時兩隻手邊晃，很像企鵝」。

《妖怪人間》共有貓妖、文龜、赤虯、碧龍、小雷蟄、大雷蟄、墓坑鳥、瘧鬼、火麒麟、地牛等十隻妖怪將於每集播出輪番上陣，每隻妖怪各有其不為人知的故事與妖術，透過上千顆特效鏡頭與3D動畫技術，營造水、火焰、雷電、風沙等營造人妖大戰過程，打造出人、妖共處的奇異世界。

連俞涵笑說自己最想要雷的能量，「很厲害，瞬間把電都吸走，城市整個按掉，很有力量的感覺」，石知田笑說「吸的時候可以翻白眼」，畫面讓人無限遐想。黃騰浩笑說因為拍攝時沒特效，演員很難想像，當時期待又很緊張，看到首映後很滿意「還滿屌的，期待未來不只歐美，台灣也可以拍出更多類型片子」。

因應新冠肺炎疫情，於華山戲院內舉行媒體首映會時，所有人員都戴口罩入內，為間隔距離、採梅花座方式入座，開放約60人入影廳觀影。

公視奇幻劇《妖怪人間》3日舉辦媒體首映會，主要演員出席。（盧禕祺攝）

(中時 )