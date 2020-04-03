苗栗縣議員張顧礫爭取智慧販賣機進駐苑裡，日前與縣府人員、宮廟會勘協調適合地點，決定設置於苑裡慈和宮，歡迎民眾多加利用。（張顧礫提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣議員張顧礫爭取智慧販賣機進駐苑裡，日前與縣府人員、宮廟會勘協調適合地點，決定設置於苑裡慈和宮，歡迎民眾多加利用。（張顧礫提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府工商發展處為推廣智慧行銷通路，今年起推出「智慧販賣機」，並結合社會處愛心卡機制，照顧縣內脆弱家庭，3月中旬第1台智慧販賣機在苗栗市玉清宮啟用，緊接著第2台爭取到苑裡慈和宮設置，目前已設置完成、開放使用，縣議員張顧礫特地錄下操作說明影片，鼓勵鄉親多加利用。

苗栗縣政府推出苗栗縣智慧商圈APP，並建置「智慧販賣機」打造智慧商圈，提高民眾購物便利性，增加店家行銷通路外，還能幫助弱勢。繼苗栗市啟用首台智慧販賣機後，苑裡鎮近日迎來全縣第2台智慧販賣機，設置地點位於慈和宮內。

不僅民眾可持悠遊卡購買想要的商品，脆弱家庭也能持縣府核發的「專屬領取愛心卡」，每天免費兌換1次物資，讓受贈者與發放物資的人員省去面對面接觸的尷尬，且不受時間限制，相當便民，縣府以智慧販賣機作為物資發放點，也讓社福資源有效運用邁向新的里程碑。

(中時 )