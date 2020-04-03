高雄市橋頭區發生桶屍命案，3日檢察官及法醫進行相驗，下午3點半左右鑑識組人員先行離開，檢察官則是於4點10分才對外宣布，相驗程序大致完成，稍後會交由橋頭地檢署成襄閱主任檢察官統一對外說明。

對於媒體詢問檢察官死者有無外傷或採證到其他證據，檢察官表示，稍後會請橋頭地檢署統一對外說明，至於死者有無藥物反應，則要等到化驗結果出爐才會知道。

(中時 )