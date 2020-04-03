高雄桶屍案相驗結果出爐 待橋檢公布 16:432020/04/03 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 檢察官下午4點10分對外宣布，相驗程序大致完成，稍後會交由橋頭地檢署襄閱統一對外說明。（洪浩軒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市橋頭區發生桶屍命案，3日檢察官及法醫進行相驗，下午3點半左右鑑識組人員先行離開，檢察官則是於4點10分才對外宣布，相驗程序大致完成，稍後會交由橋頭地檢署成襄閱主任檢察官統一對外說明。 對於媒體詢問檢察官死者有無外傷或採證到其他證據，檢察官表示，稍後會請橋頭地檢署統一對外說明，至於死者有無藥物反應，則要等到化驗結果出爐才會知道。 (中時 ) #橋頭 #檢察官 #相驗 #死者 #統一 #高雄 #橋頭 #桶屍案 也許您會感興趣 推薦閱讀 直播主挺韓春祭也挨批 鄭照新回嗆罷韓「腦袋在寫奇幻文學」 12:312020/03/30 政治 命案「難以解釋」事件！網咖工讀生被刺殺 死者「上線」兼「託夢」 22:132020/03/30 社會 韓國瑜恐因這事度過罷免危機？網友神分析 15:342020/03/31 政治 高雄銀行「安居高雄」市民首購優惠房貸專案調降利息 20:522020/04/01 財經 韓國瑜行銷這花卉 網曝：七年賠3百萬… 10:232020/04/02 政治 解剖驗到疑似染疫死者 檢察官法醫苦熬8天盼到好消息 23:092020/04/02 社會 荒地成棄屍地 里長盼設監視器 04:102020/04/03 社會新聞 高雄這路面一夜驚人變化 網：20年來第一次… 09:362020/04/03 政治 橋頭桶屍案 遺體身分為60歲婦女 12:442020/04/03 社會 橋頭桶屍案 警方公布藏屍塑膠桶 14:502020/04/03 社會 社會熱門新聞 與眾不同 翁仁賢最後一餐 是台式韓國料理「雞啤」 - 社會 一人毀全城 毒王公務員瞞旅史接觸4萬人判刑 - 社會 除夕活活燒死父母今伏法 警爆翁仁賢只對「她」愧疚 - 社會 清明連假攜家出遊與砂石車對撞 1家4口送醫急救中 - 社會 男童搭自家沙灘車 疑不慎摔落昏迷送醫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。