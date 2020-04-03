原訂4月8日解除封鎖的武漢市在解封前5天突然發布公告稱，因無症狀感染者和康復出院後複檢陽性患者出現，以及境外輸入壓力的增加，疫情防控形勢嚴峻，將繼續強化「封閉管理」，引導民眾非必要盡量不出門。

大陸湖北省武漢市自 1 月 23 日起封城至今已逾2個多月，隨著大陸疫情緩解，，武漢原訂 4 月 8 日重新開放聯外道路，但3日武漢市官方卻發出通告，稱將續強化小區「封閉管理」，引導民眾非必要盡量不出門，堅決切斷感染源，阻斷病毒傳播途徑，原本渴望解封後恢復正常市民生活的期待將落空。

武漢市人民政府發布《關於建立疫情防控長效機制持續做好小區封控管理工作的通知》列了 7 項，重點包括：

一、健全和完善組織領導體系。各區要統籌好疫情防控與經濟社會發展工作，堅持應急和常態化防控相結合，確保政令暢通、反應迅速。

二、統籌和落實小區防控力量。下沈幹部職工要堅守崗位，按規定有序撤離，進一步發揮網格化管理和網格員作用，廣泛發動群眾，構築起群防群控的人民防線。

三、優化和落實小區封閉管理。各區根據復工復產復市需要，可對過去在小區封閉期間採用物理隔離的場所作適當調整，但必須確保符合封控管理的標準和要求。

四、嚴格和規範小區出入管控。各區要繼續強化小區封閉管理，落實出入口管理崗位責任制，嚴格落實身份必問、信息必錄、體溫必測、口罩必戴的要求，引導居民非必要出行盡量不出門，堅決切斷傳染源、阻隔傳播途徑。

五、精準和深入開展排查走訪，加強對重點人群的疫情排查，切實做到早發現、早報告、早隔離、早治療。要突出對新冠肺炎無症狀感染者、「復陽」人員及境外省外返漢出現健康異常人員的跟蹤排查。要抓細抓實對孤寡老人、殘疾人士、困難兒童等特殊群體的幫扶工作，及時提供必要幫助。

六、持續和深化愛國衛生運動。各區要通過深化開展愛國衛生運動，引導群眾樹立健康衛生理念，養成良好衛生習慣，提高自我防護意識和能力。提醒市民出行時戴口罩、保持安全距離、自覺遵守公共場所文明秩序。

七、強化和落實主體責任。對疫情的警惕性不能降低，防控要求不能降低。

(中時電子報)