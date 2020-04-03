原訂4月8日解除封鎖的武漢市在解封前5天突然發布公告稱，因無症狀感染者和康復出院後複檢陽性患者出現，以及境外輸入壓力的增加，疫情防控形勢嚴峻，將繼續強化「封閉管理」，引導民眾非必要盡量不出門。

大陸湖北省武漢市自 1 月 23 日起封城至今已逾2個多月，隨著大陸疫情緩解，，武漢原訂 4 月 8 日重新開放聯外道路，但3日武漢市官方卻發出通告，稱將續強化小區「封閉管理」，引導民眾非必要盡量不出門，堅決切斷感染源，阻斷病毒傳播途徑，原本渴望解封後恢復正常市民生活的期待將落空。

武漢市人民政府發布《關於建立疫情防控長效機制持續做好小區封控管理工作的通知》列了 7 項，重點包括：

一、健全和完善組織領導體系。各區要統籌好疫情防控與經濟社會發展工作，堅持應急和常態化防控相結合，確保政令暢通、反應迅速。

二、統籌和落實小區防控力量。下沈幹部職工要堅守崗位，按規定有序撤離，進一步發揮網格化管理和網格員作用，廣泛發動群眾，構築起群防群控的人民防線。

三、優化和落實小區封閉管理。各區根據復工復產復市需要，可對過去在小區封閉期間採用物理隔離的場所作適當調整，但必須確保符合封控管理的標準和要求。

四、嚴格和規範小區出入管控。各區要繼續強化小區封閉管理，落實出入口管理崗位責任制，嚴格落實身份必問、信息必錄、體溫必測、口罩必戴的要求，引導居民非必要出行盡量不出門，堅決切斷傳染源、阻隔傳播途徑。

五、精準和深入開展排查走訪，加強對重點人群的疫情排查，切實做到早發現、早報告、早隔離、早治療。要突出對新冠肺炎無症狀感染者、「復陽」人員及境外省外返漢出現健康異常人員的跟蹤排查。要抓細抓實對孤寡老人、殘疾人士、困難兒童等特殊群體的幫扶工作，及時提供必要幫助。

六、持續和深化愛國衛生運動。各區要通過深化開展愛國衛生運動，引導群眾樹立健康衛生理念，養成良好衛生習慣，提高自我防護意識和能力。提醒市民出行時戴口罩、保持安全距離、自覺遵守公共場所文明秩序。

七、強化和落實主體責任。對疫情的警惕性不能降低，防控要求不能降低。

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文章來源：【武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部關於建立疫情防控長效機制持續做好小區封控管理工作的通知】

(中時電子報)

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