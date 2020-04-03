台灣介於45-59歲的婦女將近276萬人，佔了台灣總人口的11.7%，根據一篇2019年6月刊登於《更年期》期刊的研究指出，身體虛弱的中年女性，特別是握力差和從坐著到起身需花比較多時間的中年婦女，有較高的憂鬱或焦慮症狀。

該研究由新加坡學者所進行，研究者以1,159名年齡介於45-69歲，定期在新加坡國立大學醫院進行婦科門診的婦女為對象，受試者在接受門診期間，透過手持式測力計評估上半身身體表現(握力狀況)，以步行速度、站立平衡及重複的坐下起身(不用手輔助進行五次)，來瞭解受試者的下半身身體表現，並以問卷評估受試者過去一週出現焦慮和憂鬱相關症狀的頻率，包括：悲傷、無法控制的擔心、失去興趣、疲勞、睡眠問題和食慾不振。

研究顯示，有181位婦女呈現憂鬱或焦慮症狀，年齡多集中為45-54歲；患有憂鬱或焦慮症狀者的身體測量表現較差，握力不足與需要花較長時間完成重複座椅起立測試者，和較高的憂鬱或焦慮症狀有關，分別高出68%與33%。

臺灣憂鬱症防治協會前理事長劉嘉逸表示，中年婦女體力較差容易心情不好，或中年婦女可能因憂鬱、焦慮情緒而造成體力變差，這兩種推論在先前相關研究都有直接或間接的證據支持，例如憂鬱症會讓患者感到疲憊與乏力、加強體力有助於改善情緒，這兩者間的關聯性猶如雞生蛋、蛋生雞的問題，不論其因果為何，建議中年婦女都應維持良好的心情及體能狀態，平時建立規律運動的習慣，加強體力的同時可以讓心情更好。

個研究顯示體力與心理健康呈現密切的相關，雖然無法證實它們的因果關係，但強力的證實了運動的好處。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨指出，現代的中年婦女常常處在困難的情境中，特別是研究結果呈現焦慮、憂鬱的年齡多在45-54歲，除了正面臨更年期的適應，同時夾在年邁的父母、孩子、丈夫與工作間，以及社會對她們的過度期待，日積月累容易積勞成疾外，也易伴隨著憂鬱跟焦慮狀態。

葉雅馨提醒，中年婦女應建立「擁有健康的身心才能照顧好周圍的人」的意識，當能夠面對自己的情緒狀態時，才能夠做出有益於他人的行為，建議這階段婦女可將運動融入家庭生活的一部份，讓家人看到自己的積極與維持身心健康的需求，同時找幾個年齡與經驗相近的好友，除了可幫助自己找出一些可行的策略，有需求時，實質上也相互的支援及鼓勵。

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(中時電子報)