苑港濱海公園兒童遊戲場設施維修工程已完工，因油漆尚未完全乾燥，施工單位先拉起封鎖線，禁止民眾靠近。（巫靜婷攝）

家長反映公園內的告示牌生鏽破損十分尖銳，縣府已將該告示牌移除，避免發生危險。（陳品安提供／巫靜婷苗栗傳真）

苑港濱海公園兒童遊戲場設施，因長期海風吹拂生鏽嚴重，許多遊具已破損、斷裂難以使用，縣府委由施工廠商進場搶修。（陳品安提供／巫靜婷苗栗傳真）

苑港濱海公園兒童遊戲場設施，因長期海風吹拂生鏽嚴重，許多遊具已破損、斷裂難以使用，縣府委由施工廠商進場搶修。（陳品安提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮苑港濱海公園設有兒童遊樂場，但有民眾2月初向縣議員陳品安投訴，公園內的告示牌生鏽，遊具也多處損壞，讓小朋友遊戲身處危險中，家長也不太放心，經縣府農業處漁業科委由施工廠商緊急搶修，損壞的設施已修繕完畢，待平台和樓梯的油漆完全乾燥，預計4月中旬重新開放使用。

苑港濱海公園遊憩設施因長期海風吹拂，生鏽嚴重，兒童遊戲場使用安全須知告示牌，上下邊框皆已鏽蝕破損，十分尖銳，小朋友常在告示牌下方空間跑來跑去，一不小心就撞破額頭，令家長憂心不已，縣議員陳品安接到投訴立即向縣府反映進行現勘，搶在連假前夕，遊具設施維修工程已於3月底完工。

兒童遊戲場的遊具樓梯、平台都重新刷上油漆，原本遙遙欲墜的欄杆也重新固定，並加裝防墜桿，最令家長詬病的生鏽告示牌也已經移除，小朋友奔跑時就不怕撞頭受傷，但因為平台和樓梯的油漆還沒完全乾燥，施工單位仍舊拉起封鎖線，提醒民眾勿近，近期將重新開放使用。

苑港濱海公園座落於苑裡鎮台61線西濱快速公路旁，占地約2公頃，設有公廁、停車場，數十種兒童遊戲、健身器材，以及大片草地可讓小朋友跑跳，沿海岸走還能抵達知名打卡景點「苑港彩虹橋」，就近到漁港品嘗海鮮，玩沙踏浪，雖然疫情持續，仍可看見民眾攜家帶眷走出戶外、放鬆心情。

(中時 )