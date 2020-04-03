航港局中部航務中心復育珍貴綬草有成，300多株盤纏在柱上，美不勝收。（陳淑娥攝）

瀕危稀有植物綬草於清明節前後開花，航港局中部航務中心4年前於高美溼地移植30株栽種，如今復育有成已達300多株，一株株帶著螺旋花序的綬草向上攀爬，吸引不少民眾一窺風采。

航港局中部航務中心簡任技正鄭志文指出，2016年3月從高美溼地移植綬草30棵母株及種子進行復育，經過繁殖栽培後，一年後年終於有100多株開花，4年來綬草足跡持續蔓延，目前已增加到300多株，而且一年比一年增加，復育成果良好。

鄭志文表示，綬草種苗可用分株法或種子進行繁殖，若自行育苗，以種子直播配合菌根菌，再以砂或栽培土混合砂當栽培介質，栽培方法不困難。綬草植株嬌小約僅15至45公分高，且花形小巧獨特、花色豔麗，因可做為藥用還能觀賞，相當適合推廣種植栽培。

綬草因花序像綬帶般得名，又因花期在清明節前後，故又名「清明草」，綬草花開時有如紅龍或青龍盤繞在花莖上，像螺旋一樣往上攀爬，近年來因棲地遭破壞，再加上綬草也是中藥材，在人們大量採掘下，面臨瀕危命運。

(中時 )