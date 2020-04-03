下周國際新聞事件

04/06　周一 美國3月消費者通膨預期

04/07　周二 日本2月家庭支出

日本2月平均現金所得

日本3月外匯存底

澳洲2月進出口、貿易收支

美國2月職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)報告

歐元集團會議

04/08　周三 API原油庫存報告

日本2月機械訂單

EIA原油庫存報告

04/09　周四 美國FOMC會議紀錄

南韓央行利率決議

美國請領失業救濟人數報告

04/10　周五 美國3月通膨報告

(時報資訊)

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