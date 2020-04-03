《國際經濟》下周國際新聞事件 16:482020/04/03 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 下周國際新聞事件 04/06 周一 美國3月消費者通膨預期 04/07 周二 日本2月家庭支出 日本2月平均現金所得 日本3月外匯存底 澳洲2月進出口、貿易收支 美國2月職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)報告 歐元集團會議 04/08 周三 API原油庫存報告 日本2月機械訂單 EIA原油庫存報告 04/09 周四 美國FOMC會議紀錄 南韓央行利率決議 美國請領失業救濟人數報告 04/10 周五 美國3月通膨報告 (時報資訊) #美國 #國際新聞 #通膨 #原油庫存 #日本 也許您會感興趣 推薦閱讀 美軍疫情擴散 危機重重 04:102020/03/31 論壇廣場 觀念平台－現金為王的市場博弈 04:102020/03/31 產業特刊 國外指數期貨贏家專欄－原油基金拋股 美股承壓 04:102020/03/31 證券．權證 美國積極救市 美股可望漸入佳境 04:102020/03/31 投資理財 美國還是美國嗎 04:102020/04/01 時論廣場 《基金》Q2有望推新解藥 聚焦醫療保健類股 11:082020/04/01 財經 本國債券超低殖利率沒賺頭 日年金基金GPIF 加碼海外債券 04:092020/04/02 全球財經 日手機市場慘 蘋果首當其衝 04:102020/04/02 產業．科技 台籍日本兵之墓 04:102020/04/02 時論廣場 陸高速部署海軍 美領導地位不穩 04:092020/04/03 焦點新聞 財經熱門新聞 美股噴400點是死貓跳！專家驚洩下波大海嘯 - 財經 大老闆砸600億救股價！老謝曝這3檔留意 - 財經 港開第1槍！定存股竟不配息 老謝驚曝大危機 - 財經 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 美國印鈔大撒錢 印度經濟恐真要倒退21年 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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