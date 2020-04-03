高雄市長韓國瑜（左二）3日關心鳳梨外銷狀況，鼓勵國人多多採購。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜（中）3日關心鳳梨外銷狀況，當場試吃新鮮鳳梨。（柯宗緯攝）

受到新冠疫情衝擊，高雄鳳梨外銷量銳減，今年截至3月僅出口1833公噸。大樹鳳梨農說，因農業局超前部署，讓整體影響降至最輕微，目前內銷價格與去年持平。高雄市長韓國瑜3日也親訪大樹鳳梨田視察，鼓勵國人多選購高雄鳳梨。

農業局長吳芳銘指出，高雄鳳梨為全台第3產地，以大樹為最大宗，另有鳥松、內門、大寮，年產量6萬公噸，主要產期3至6月，去年暖冬生產期較早，今年因天氣有一波波低溫，「鳳梨冷1天，要等3天」，生產季節往後延。

吳芳銘表示，去年高雄果品外銷成長173％，其中鳳梨外銷比為10％到中國、香港、新加坡、日本等國家，但因為疫情關係，主要市場中國出口量銳減，目前正努力拓展通路。

吳芳銘說，因應新冠肺炎疫情，市府推動「高雄首選」電商平台，媒合大型通路，加強銷售；農民市集直接銷售；加強媒體行銷推廣及直播；今年也與教育局合作，透過整合鮮果截切廠及冷鏈方式，提供給學童食用鳳梨。

韓國瑜表示，近來是鳳梨盛產期間，但最近外銷情況因疫情，沒辦法大量出去，鼓勵民眾多吃高雄所產鳳梨，運用「高雄首選」平台訂購，將新鮮鳳梨送到消費者家裡中。

(中時 )