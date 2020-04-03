新北市長侯友宜（中）3日上午10時許前往新店警分局慰問防疫工作人員，感謝警察付出。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜（右）3日上午10時許前往新店警分局慰問防疫工作人員，感謝警察付出。（葉書宏攝）

清明假期第二天，新北市長侯友宜今（3日）前往警察局新店分局慰勞基層防疫工作人員，防疫期間警察同仁不僅要負責居家檢疫對象的控管，更要兼顧治安維護、連假交通疏導等工作，壓力十分龐大。侯友宜感謝他們的辛勞，勉勵第一線警察弟兄繼續加油，守護新北市民的健康與安全。

侯友宜表示，隨著第二波境外移入的居家檢疫者暴增，新店分局所轄地區居家檢疫人數為新北市前三名，基層員警同仁防疫工作繁重，因此特地前來慰問感謝。針對電子圍籬訊號異常的狀況。

侯友宜也強調，現在各警局、里幹事已開始創建居家檢疫LINE群組，利用視訊通話的方式，直接確認所在地，不僅省時、有效率，也減少同仁曝露在外的風險。

侯友宜也在現場隨機抽測打電話給居家檢疫者，市民朋友剛接到市長電話時，起初還誤以為是詐騙集團，溝通後才發現是市長親自撥電關心。「大家都在家，也沒有跟家人同房間，都做得很好」感謝居家檢疫者的配合與體諒。

他強調，新北市有居家檢疫關懷包讓市民可以安心在家，同時也叮囑千萬不要趴趴走，新北市目前已開罰76件，總罰鍰達782萬元，切勿以身試法。

(中時 )