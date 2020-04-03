苗栗縣政府補助經濟弱勢長者配戴老花眼鏡，提升生活品質，縣內共有49家眼鏡行配合辦理。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府照顧長者，避免他們因視力減退而影響閱讀、社交、學習等生活機能，運用公益彩券盈餘獲配款辦理「中低（低）收入戶老人老花眼鏡補助計畫」，即日起符合申辦資格的長者，可持身分證明文件至戶籍所在地之公所領取「配鏡券」，再到住家附近的眼鏡公司配鏡。

社會處針對縣內經濟弱勢的長者，補助每3年1副老花眼鏡，補助計畫自2019年10月開辦，去年共有110人申請配鏡。配鏡民眾表示，家裡有好幾隻老花眼鏡，但隨著年紀愈大度數愈深，看字變得好吃力，有時候還要拜託小孩幫忙，有了補助，重新配鏡不僅省了荷包，也讓老人生活更有尊嚴與品質。

社會處老人福利科指出，補助對象為設籍苗栗縣年滿65歲以上長者，或年滿55歲以上的原住民，符合列冊低收入戶、中低收入戶，或領有中低收入老人生活津貼，每人補助1副老花眼鏡，每3年可申請1次，縣內共有49家眼鏡公司配合辦理，長者需先到戶籍所在地之公所領取「配鏡券」，再到眼鏡行驗光配鏡。

老人福利科表示，長者申辦期間至11月30日止，原則上每副補助800元，若經眼科醫師檢驗需同時配戴老花及近視眼鏡，每人最高補助1000元，配鏡包含鏡片、鏡框及售後服務，超出部分需自行負擔，配鏡未達補助標準，將以實際花費為補助金額，歡迎民眾踴躍申請。

(中時 )