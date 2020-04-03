為了提升新竹縣濱海地區觀光及發展，新竹縣政府向中央爭取前瞻基礎建設計畫經費，獲核定3.46餘億，接續竹北海岸線連結新豐，使民眾能走入沙灘、原生林，認識濱海地區生態。

新竹縣長楊文科十分重視海岸線的發展，邀集交通旅遊處、農業處、工務處等單位，盤點新豐至竹北11.8公里的自然、人文、觀光資源，縣府爭取「前瞻基礎建設計畫－水環境建設－全國水環境改善計畫─頭前溪整體水岸環境營造計畫」，獲水利署核定3億4611萬元進行3個計畫，包含「牛埔溪水月意象整體景觀營造」、、「鳳山溪水月意象景觀橋新建」、「竹北新月沙灘整體景觀環境改善」工程。

3項工程分別打造牛埔溪紅樹林、鳳山溪水月公園，竹北新月沙灘整體景觀環境改善方面，則包含要填沙造灘、凸堤定沙等。

農業處長范萬釗表示，新豐鄉的坡頭漁港曾獲漁業署核定經費，完成國土保安林綠美化工程、漁港區域水環境改善工程，另外也投入4920萬，將打造紅樹林濕地生態環境教育展示工程，另外具有百年歷史的新豐石滬也被列入坡頭村石滬海岸親水改善工程。

范萬釗表示，新豐石滬為北台灣至今少見的漁業歷史地景，在地村長、校長積極推廣維護，用心令人感動，未來透過計畫，可使遊客、在地人士，更加認識。此外，范萬釗也說，目前積極爭取竹北水月休閒農業區畫設，範圍包含蓮花路及長青路以西的周邊農場與養殖區，期望能有不同氣象。

(中時 )