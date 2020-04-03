高雄鳳梨外銷市場受到新冠肺炎疫情影響銳減，高雄市長韓國瑜今（3）日走訪大樹區鳳梨田視察，鼓勵國人多選購高雄鳳梨。韓還當場請媒體現切的新鮮鳳梨，不過媒體不領情，紛紛拖推不敢吃，原來這是業界不成文的潛規則，擔心會太「旺」，所以敬謝不敏。
韓國瑜今天在行銷鳳梨時，拿出現切的鳳梨給在場媒體試吃，但媒體紛紛搖手說「不」，韓國瑜一頭霧水，市府人員趕緊解釋，記者是怕太「旺」，新聞太多，事情做不完。韓國瑜這才恍然大悟。
農業局長吳芳銘也透露，其實有些局處，像是消防局、社會局等單位，也都不太敢吃鳳梨，農業局曾送過也被婉拒。如果送蘋果的話就ok，因為象徵平平安安。
資深記者也私下說，入行時前輩曾警告過，不要在上班時吃「旺來」，否則當天「業績」會好到爆炸。也有同業只要當天事情忙不完，就會問同一條路線的記者，是否有人吃鳳梨或是鳳梨酥，通常都會有人「默認」，也因此鳳梨被視為媒體圈的禁忌，但也有記者不信邪照常吃。
(中時 )
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