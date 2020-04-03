光良4日上電台宣傳新專輯《絕類》，都曾經歷愛犬離去的主持人Gigi和光良，提到毛小孩滿是想念，紛紛淚灑錄音室。光良表示，《絕類》專輯的軸心在於跟自己對話，讓不能夠面對自己的人接受自己，而他也在這張專輯勇敢做自己；光良坦言自己一直是個很隱藏情緒的人，不常將本身的故事放在自己的作品裡，但這次專輯中的〈想你了〉，是他第一次勇敢地用一首歌描寫自己的心境故事，為的是紀念他的愛犬「小High」，而錄製這首歌時，光良唱demo就已哭到不行。

小High已經走了3年，光良直到現在還是很想念愛犬，仍不敢多看牠的照片，就怕觸景傷情。光良表示，只要想到小High，就會想起小High離開的時候自己沒有陪在牠身邊，當初他從流浪動物之家領養小High時就許願，會陪伴小High這一輩子，即使是小High的最後一秒也是，但光良卻沒有做到。光良常常回憶湧上心頭，小High在家裡留下的每個足跡都會觸動他，例如回家開門時，他偶爾還是會想到小High曾經不小心被這個門夾傷過。

面對過愛犬離世，感同身受的主持人Gigi安慰說，她跟光良不一樣，家裡滿滿是狗狗的照片，到世界各地旅行，只要有跟愛犬一樣模樣的紀念品或是商品，她都會盡可能帶上飛機，因為這樣在家還是可以感覺的到牠們都在。兩人都曾默默收集愛犬在家掉落的毛髮，感受在摸狗狗的感覺，講到這裡，兩人情緒再也忍不住而落淚，雙雙在錄音室紅了眼眶。

光良日前上電台宣傳新專輯。（Hit Fm提供）

(中時 )