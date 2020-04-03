1997年知名星象陳靖怡當年在《非常男女》擔任星象主播走紅，也在報章寫星座專欄，人生正在顛峰，想不到卻在遭人殺害陳屍住處，年僅33歲香消玉殞，案發後警方在她住處找到她預知死劫先寫的遺囑，當晚染上鮮紅血漬的睡衣在警局窗口飄移，彷如冤魂不願離去。

陳靖怡遭殺害後，警方在她的住處找到一封死前2個月才新立的遺囑，非常仔細地將自己的財產分配妥當，然當時陳靖怡無病無痛、是風華正茂的33歲名女人，這樣敏感的時間點做這件事，讓人很難不多想，認為她可能算出自己將遭逢大劫難，

而兇手正是她交往4年多的已婚男友。原來陳靖怡認為與男友沒未來，逐漸與之疏遠，讓男友憤而痛下毒手。當年四十二歲的李正克是一家連鎖超商的督導，目前正和妻子分居，他和三十三歲的陳靖怡交往已經五年。

知名星象陳靖怡當年在《非常男女》擔任星象主播走紅，也在報章寫星座專欄，人生正在顛峰，想不到卻在遭人殺害陳屍住處。（中天新聞）

後來雙方感情亮起紅燈，陳靖怡提出分手要求。凶案當天上午李正克前往金山南路陳靖怡住處談判，由於眼見沒有轉圜，李正克先是拿出預藏塑膠手銬控制陳靖怡的行動，接著興起殉情念頭，李正克找到一把水果刀，由背後刺了陳靖怡一刀。李正克以電話告訴妹妹自己犯下大錯，並且打開瓦斯自殺，轄區台北市大安警分局接獲報案後立刻趕到，但陳靖怡已經斷氣，李正克則安然無恙。

在此之前李正克還換下陳靜宜的睡袍，穿上她心愛衣服。陳靖怡的遺體相驗後移往殯儀館，而這件命案時穿在陳女的睡袍，染滿了死者的大片血漬，也是此樁命案重要證物，檢察官特別交代當時的承辦阮姓刑警，隔天連同其他證物移送地檢署。

命案時染滿了死者的大片血漬，檢察官特別交代當時的承辦阮姓刑警，隔天連同其他證物移送地檢署，去在警局發生不可思議的靈異。（圖/中天新聞）

由於睡袍染滿了陳女遭連續刺殺横死的血漬，也發出惡臭的味道，阮警就用衣架掛在警局辦公室旁的樓梯間，並打開氣窗讓血衣吹乾，製作死者筆錄和查訪關係人，同組值班刑警隊正漏夜埋首在整理筆錄案卷，這時不可思議的事情發生了。

偵查隊辦公室電話不斷響起，住在警局鄰近居民電話不斷湧進，電話那端民眾神情緊張反應，警局是不是有「不乾淨」東西，怎看報窗口有白影在飄動…。

原來漆黑的夜裡，樓梯間的日光燈突然熄滅，透過偵查隊辦公室的燈光，微弱投射，正好窗口看到一個白影在飄動，而許多一樓派出所警員，直接由樓梯間要上樓休息，抬頭看到「白影」也是被嚇得怨聲連連，而電話裡的民眾信誓旦旦，說飄動白色影子長頭髮、身上染滿血，是個女生…，此時辦案阮警也心裡毛起來，莫非陳靖怡回來了！

★中時電子報提醒您：靈異傳聞請勿盡信

星象女陳靖怡紅顏情殺玉殞，染紅血衣在大安警局夜裡傳出冤魂飄動。（資料照/Google Map）

(中時電子報)