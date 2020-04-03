鄭州1名郭姓公務員隱瞞了3月1至7日的國外旅遊史，回國後於8、9兩日直接上班，10日發病請假在家，隔天確診。他在3月27日康復出院，隨即被警方帶走，4月3日法院依「涉嫌妨害傳染病防治罪被法院判處他有期徒刑1年零6個月」

東網報導，郭男3月1日，從鄭州去了北京，坐飛機到阿聯大公國阿布達比；2日再從阿布達比飛義大利米蘭；6日由米蘭飛阿布達比，轉機飛回北京；7日，抵達北京首都機場，乘坐機場大巴至北京西站，坐火車回鄭州；8至9日，乘坐地鐵到單位上下班；並於9日下班到鄭州中原路連鎖店買藥，此後居家未外出；10日，被公安機關發現郭某有境外旅居史，趕往家中核查，並送往隔離地點11日確診。

期間郭7天坐了6趟飛機2趟高鐵，境外回來後，不僅沒隔離還隱瞞，並且四處走動，與人接觸。他的上班地點，目前整棟樓都被封閉。他被輿論諷為「鄭州毒王」、「一人毀一城」、「以一人之力讓鄭州解封推遲半個月」他在28日康復出院，隨即被警方帶走，大陸法院也在今迅速做出判決，法院依涉嫌妨害傳染病防治罪判處他有期徒刑1年零6個月，不過有不少網友仍然氣得牙癢癢，表示怎麼不多關個3、5年。

(中時電子報)