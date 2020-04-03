一名有毒品前科的男子「阿傑」（化名），他懷疑妻子「花花」（化名）外遇，竟散播不實訊息，詆毀妻子清譽，「我是花花，是人妻，本人長得漂亮又可愛，很好X，我的專長就是給人X，不用錢」，甚至還在公寓從樓上往下辱罵妻子「破麻」，花花忍無可忍怒告丈夫妨害名譽，經新北地院審理，阿傑的行為已觸犯加重誹謗罪，依法判處他拘役70日，得易科罰金。

判決書指出，阿傑先前曾因施用毒品遭判入獄服刑，但他出獄後仍不知悔改，因認為妻子有外遇，竟冒充妻子身分，在公寓大門口及牆上張貼不實訊息，「各位男生好，我是花花...是人妻、上班族」、「本人長得漂亮又可愛，很好X，我的專長就是給人X，不用錢，現在我每天上班，中午休息一小時，我每天都會找我上級長官，給他X」、「下賤比妓女不如的女人，狗男女全家死光光」除此之外，阿傑還從公寓樓上，往下大罵妻子「破麻」，多次誹謗舉動讓花花再也忍受不了，氣得告上法院。

經新北地院審理，認為阿傑的行徑已經觸犯加重誹謗罪，共三罪，均累犯，各處以拘役30日，應執行拘役70日，如易科罰金，以1000元折算1日;而公然侮辱罪處以新臺幣3000元，如易服勞役，以1000元折算1日。

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(中時電子報)