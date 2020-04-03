中國大陸證監會於3日發表聲明稱，中國證監會高度關注瑞幸咖啡(Luckin Coffee Inc。)財務造假事件，對該公司財務造假行爲表示強烈的譴責。

聲明稱，不管在何地上市，上市公司都應當嚴格遵守相關市場的法律和規則，真實準確完整地履行資訊披露義務。中國證監會將按照國際證券監管合作的有關安排，依法對相關情況進行核查，堅決打擊證券欺詐行爲，切實保護投資者權益。

大陸連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡的註冊地在開曼群島，經境外監管機構註冊發行證券，並在美國納斯達克股票市場上市。

(旺報 )