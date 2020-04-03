瑞幸咖啡財務造假 陸證監會：堅決打擊證券欺詐 17:382020/04/03 旺報 張國威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 瑞幸咖啡財務造假，致其在美上市股票暴跌。資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸證監會於3日發表聲明稱，中國證監會高度關注瑞幸咖啡(Luckin Coffee Inc。)財務造假事件，對該公司財務造假行爲表示強烈的譴責。 聲明稱，不管在何地上市，上市公司都應當嚴格遵守相關市場的法律和規則，真實準確完整地履行資訊披露義務。中國證監會將按照國際證券監管合作的有關安排，依法對相關情況進行核查，堅決打擊證券欺詐行爲，切實保護投資者權益。 大陸連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡的註冊地在開曼群島，經境外監管機構註冊發行證券，並在美國納斯達克股票市場上市。 (旺報 ) #證監會 #證券 #咖啡 #上市 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 為醫護人員打氣 國姓咖啡農捐萬包濾掛式咖啡 17:322020/03/30 生活 恐慌指數飆高 IPO市場急凍 04:102020/03/31 全球財經 證券知識遠距教學 迴響熱烈 04:102020/03/31 證券．權證 暖心！上海咖啡廳捐7311杯免費咖啡 21:182020/03/31 兩岸 《基金》陳若梅：美國證券化商品 報酬多元、風險分散 10:342020/04/01 財經 結合新創 永豐金證券打造API生態圈 14:062020/04/01 財經 中國新視野－昆山的咖啡夢 04:092020/04/02 全球財經 無懼疫情證交所攜手寬量線上引資 04:102020/04/02 證券．權證 陶博館國際咖啡杯大賽徵設計高手 04:102020/04/02 地方新聞 陸證監會擬對防疫抗疫企業IPO和再融資優先審核 23:152020/04/02 兩岸 兩岸熱門新聞 解封前5天政策大轉彎 武漢市：繼續加強封閉式管理 - 時政 美航母艦長求援被拔 專家：曝專業危機 - 兩岸 - 旺報 鍾南山憂有國家控制不了疫情 「給全世界帶來災難」 - 兩岸 口罩奇缺 美麻州球隊專機赴深圳載回120萬片 - 兩岸 武漢108人接種新冠疫苗 有人曾發燒頭痛 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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