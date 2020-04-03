《朝鮮日報》網站報導，至南韓時間2日，受新冠疫情影響，全世界73%的主要汽車工廠停工。韓國汽車產業協會對18家全球主要整車企業的工廠運作現況做了全面調查，18家企業的121家工廠（按每家企業1個國家1家工廠進行統計）中有88家工廠停工。

甚至說除中韓以外，幾乎所有工廠都停止運轉也不為過。研究汽車產業30年的產業研究院資深研究委員稱：「在130年的汽車產業歷史上，如此大規模的停工是史無前例的。」

目前，全球除南韓以外，再難找到一個汽車工廠正常運轉的國家，而且南韓的情況也很危險。中國的工廠雖然已經復工，但實際開工率僅有30-40%。汽車產業協會有關人士稱：「實際上，可以認為全球八成的汽車工廠停工。」

從3月中旬開始大規模停工，本月1日起企業陸續公佈的3月份的銷售業績簡直是「暴斃」的水平。

南韓現代汽車在美國的銷量少了43%，印度銷量減少了47%，跌幅近半。整體海外銷量跌幅（-26%）是金融危機（2009年1月）以來的最高水平。

報導指出，問題是這僅僅是全球汽車企業下滑的開端。18家企業的大部分工廠將關閉至本月底，長則持續到5月底。然而進一步延長的可能性很大。大部分企業停工並非出於對新冠病擴散的擔憂，而是因為「即使生產出來也沒人購買」。各企業為了「生存」正在進行確保流動性的戰爭。為了應對新冠疫情之後的等待需求挽回業績，「活下去」是首要課題。

中小企業的汽車零組件公司則面臨著更大的危機，業內正在流傳「4月破產說」。

(中時 )