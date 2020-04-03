公視奇幻劇《妖怪人間》4日晚間九點於公視主頻與Netfliex首播，3日石知田、連俞涵、黃騰浩等主要演員出席媒體首映會，劇情將台灣各地鄉野奇談中的妖怪等做連結，其中妖怪墓坑鳥能讓逝去的事物，彷彿幻覺般重現在眼前。上映正逢清明時節，主角石知田回憶，當年帶他入行的經紀人病逝，因事發突然來不及見最後一面，聞噩耗當下戴著安全帽在馬路上爆哭，還跑去便利商店買衛生紙，差點被誤認為搶劫犯。

石知田坦言，當年從台大土木系畢業後，退伍後踏入演藝圈充滿挫折，前經紀人一直給予鼓勵「他要我相信自己」，即便罹癌仍樂觀對石說「醫生說我的癌細胞指數下降了，我快好了，我們快要可以一起工作了」，沒想到癌細胞轉移腦部，病情嚴重去世，「當下有好多話想跟對方說，所剩的時間卻是分秒必爭。」石知田如今仍保留4年前最後和前經紀人對話語音，不時會拿出來聽，若現在能再見他，「我會跟他分享現在所有感受，他應該滿意，但我對自己還不滿意」。

連俞涵3日出席《妖怪人間》媒體首映會。（盧禕祺攝）

女主角連俞涵回想自己的阿嬤在2018年驟世，「我阿嬤活了一個世紀，生病住院一天就突然走了。」連俞涵說，小時候都覺得阿嬤很厲害，沒有白頭髮，看起來都不會老，「現在也許沒有阿嬤家可回了，但我妹妹生了小孩，我媽媽升格為阿嬤，不會因阿嬤過世了，就沒有阿嬤的存在。」連俞涵又說，自己身材與阿嬤同屬嬌小款，「我拿了幾件阿嬤的衣服，偶而會拿出來穿，與阿嬤的回憶就像一直被放在衣櫃一樣，不會被我的前進遺忘。」

若能在見到去世的人，連俞涵透露想見自己的大學同學，「這位同學在畢業前過世，心裡覺得有一點遺憾。」黃騰浩則透露，除了過年外，掃墓才有機會跟親戚聚在一起，自己身邊也曾有一位同學，突然有一天沒來上課，才發現他在蘇花公路出車話，「當下心裡很難過，再怎樣都是自己身邊同學」。

石知田3日出席《妖怪人間》媒體首映會。（盧禕祺攝）

今包括石知田、連俞涵、黃騰浩、蕭永 裕、韓宜邦、應蔚民、雲中岳、林意箴、黃冠智、岱毅、吳昆達、林幻夢露、李沐、李廸恩、歐陽倫等演員出席首映會，近日因疫情關係，連俞涵表示因宣傳期常出門，除了隨身攜帶酒精消毒，也盡量不摸臉、帶兩層口罩自保，今首映會所有人員都戴口罩入內，為間隔距離、採梅花座方式入座，開放約60人入影廳觀影。

黃騰浩3日出席《妖怪人間》媒體首映會。（盧禕祺攝）

公視奇幻劇《妖怪人間》3日舉辦媒體首映會，主要演員出席。（盧禕祺攝）

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