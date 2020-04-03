新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（3）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增9例新冠肺炎確診，7例境外移入、2例本土；其中一例本土為40多歲女性，與昨日確診北部高級社區的女保全在討論團購事項時遭感染，但女保全的感染源依舊尚待釐清。截至目前為止，國內共累計確診348例確診，5例死亡，50人解除隔離。

◎本土案例347為社區女保全接觸者，應是該名保全社區鄰近的住戶，曾與確診社區女保全接觸過，兩人討論團購的事情約20分鐘，期間兩個人都沒有戴口罩。另，陳時中表示，北部社區女保全所工作的高級社區不公布是因為目前都能夠匡列到接觸者，若找不到的話，才會進一步公開相關資訊。

◎指揮中心訂定社交距離室內相距1.5公尺，室外1公尺，若在大眾運輸工具上無法有效達成社交距離，就要戴口罩，如果沒有戴口罩會勸導，不服勸導會依社會秩序維護法，擾亂秩序開罰3000至1萬5千元。

◎奧捷團17人有6人確診1人死亡，其中有2人尚在加護病房，其餘11人詢問過後竟有2位無症狀但肺浸潤，趕緊安排住院後，另外9位也安排採檢。

◎指揮中心公布禁止探病原則，今日提出3個例外情況，其中包含，「病人實施手術、侵入式檢查須有必要親友陪同」、「急診、安寧病房有必要向家屬解釋病患者」以及「醫院要求家屬簽訂同意書等，此類特殊情形經院方同意者」。

◎案343本土病例為60多歲女性，近期雖無出國旅遊史，但其夫3/17自美國返台，個案本身相關接觸者也在持續調查中。

◎有關3月29日及30日定點返台專案航班共367名湖北返台民眾，其中3人有發燒症狀後送就醫；其餘健康情形良好，持續密切健康監測。

(中時電子報)