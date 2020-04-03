嘉義市東市場六十年老春捲皮老店，好幾個爐台現做春捲皮，供應排隊人潮。（廖素慧攝）

劉里長雞肉飯排隊人潮不比往常多，顧客仍一個接一個排隊。（廖素慧攝）

新冠肺炎疫情嚴峻，政府宣導提前掃墓、管制進出納骨塔，清明節連假返嘉人潮不如往年的盛況，嘉義市東市場賣春捲的老店、雞肉飯名店的排隊人龍減少，但仍一個挨著一個排隊，店家說，有勸導排隊保持適當距離，客人也多會體諒。

東市場60年春捲皮老店負責人蔡政勳說，很多人提前掃墓，今年買春捲的人潮不若往年大排長龍，繞菜市場一大圈，生意量約減少2成，但一整天排隊的人潮仍是不間斷，買氣應該會持續到連假結束。

另一家也是60年老牌春捲皮業者說，即使有接受預訂預購，但有的客人堅持買現做的，天未亮就忙著做春捲皮，排隊人潮雖不比往年多，但客人仍是不斷湧入，排隊累了，就請他們拿椅子坐著等。

劉里長雞肉飯負責人劉宗源說，外地來的觀光客減少，現場排隊不如往常假日人潮強強滾，但外帶銷量增加約2成，店裡也有貼防疫宣導公告，有盡量勸隊客人用餐、排隊要保持距離，客人多會體諒配合。

(中時 )