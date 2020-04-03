新加坡總理李顯龍3日公布進一步的防疫措施，全國中小學及高等教育學院將於下周三（8日）起改為在家授課；而非必要的辦公場所則在下周二（7日）起關閉。

據新加坡聯合早報網報導，李顯龍3日下午4時透過電視與廣播電台發表全國講話，宣布政府決定暫時採取更嚴格的措施，防止病毒擴散。他指出，雖然疫情繼續受到控制，但由於本土感染的病例迅速增加，有近半的案例無法查出感染源頭，政府決定採取更果斷的舉措，措施將為期一個月。

從下周二（7日）起，所有提供非必要服務的工作場所將關閉，但巴剎、超市、小販中心、餐館和公共交通等基本服務照常營業。提供必要服務且不會關閉的包括銀行和診所。

新加坡3日新增65起新冠病病例，當中56起是本土感染病例，其中17起暫與其他病例無關。

新加坡衛生部3日在抗疫跨部門工作小組透露，這65起新病例當中有9起境外輸入病例，另有39起與其他病例或感染群相關，剩餘17起暫與其他病例無關。這使新加坡總病例達1114起，在加護病房的病患也從23人增加至25人。

(中時 )