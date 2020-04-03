中國人民銀行3日宣布，決定對農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行和僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率1個百分點，於4月15日和5月15日分兩次實施到位，每次下調0.5個百分點，共釋放長期資金約4000億元（人民幣，下同，近台幣2兆）；中國人民銀行同時並決定自4月7日起將金融機構在央行超額存款準備金利率從0.72％下調至0.35％。

中國人民銀行有關負責人表示，此次定向降准可釋放長期資金約4000億元，平均每家中小銀行可獲得長期資金約1億元，有效增加中小銀行支持實體經濟的穩定資金來源，還可降低銀行資金成本每年約60億元，通過銀行傳導有利於促進降低小微、民營企業貸款實際利率，直接支持實體經濟。

大陸央行此次定向降准分4月15日和5月15日兩次實施到位，防止一次性釋放過多導致流動性淤積，確保降准中小銀行將獲得的全部資金以較低利率投向中小微企業。此次降准後，超過4000家的中小存款類金融機構（包括農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行、財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司等）的存款準備金率已降至6％，從大陸歷史上以及發展中國家情況看，6％的存款準備金率是比較低的水平。

該負責人也解釋，超額準備金是存款類金融機構在繳足法定準備金之後，自願存放在央行的錢，由銀行自主支配，可隨時用於清算、提取現金等需要。人民銀行對超額準備金支付利息，該利率就是超額準備金利率。

超額準備金自2008年從0.99％下調至0.72％後，一直未做調整。此次大陸央行將超額準備金利率由0.72％下調至0.35％，可推動銀行提高資金使用效率，促進銀行更好地服務實體經濟特別是中小微企業。

(旺報 )