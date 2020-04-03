根據旺旺中時最新民調，民進黨立委滿意度奪冠，而國民黨立委滿意度則墊底，對此，國民黨文傳會主委王育敏認為可能是近日新科立委爭議言論，加上被對手做成圖文散播，使得「負面掩蓋正面」。

王育敏推敲，國民黨滿意度敬陪末座的原因，可能是近日新科立委言論引發爭議，「且不只一位」，導致整體立院黨團形象偏負面，黨團目前積極和新科立委溝通，討論如何提升問政品質，避免產生爭議，被對手做成圖文在網路散播。

藍委李德維說，每個媒體給在野黨在立法院的篇幅相近，但國民黨由於立委人數多，新人也最多，媒體報導集中在國民黨少數的負面新聞，正面的報導相對少。其次，國民黨立院黨團，有區域也有不分區，不似其他在野黨只有不分區立委，國民黨的磨合期需要更多時間，整合的工作更複雜。

國民黨團首席副書記長林奕華坦言，少數立委留給民眾負面印象，需要花時間扭轉，但改變印象很困難，可能要有其他亮麗表現才可辦到。

王育敏強調，因應防疫，國民黨最先要求政院提出紓困條例與編特別預算，已極防疫照顧假給六成薪，且不斷要求紓困補助應加碼，也幫受疫情影響的產業發聲，但比較可惜的是，「國民黨所做的正面事情被負面事件掩蓋，留給民眾負面印象」。

王育敏指出，未來立法院黨團作戰應更集體化，要有一致目標，提出共同論述，而非個別委員站出來，才能讓民眾有感，黨中央也要建立考核制度，期許大家在問政上能有更好表現。

(中時 )