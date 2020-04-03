新冠肺炎疫情持續發展，今（3）日確診病例增加9例，新增7例境外移入及2例本土案例，國內確診病例總數來到348例，民眾也相當注意，就深怕遭到新冠肺炎病毒感染，不過卻有一名剛從美國返台正進行居家檢疫的婦人、媳婦及2個孫子，執意請親戚開車到醫院就醫，基隆衛生局表示將依法加重開罰。

基隆衛生局表示，這名婦人、媳婦及2個孫子，是在3月19日從美國返台，在基隆進行居家檢疫，而婦人她在3月21日時，出現喉嚨痛的症狀，加上體溫稍高，因此在衛生局安排下，到衛生福利部基隆醫院篩檢。

雖然衛生局人員再三提醒，在進行居家檢疫時，絕對不能夠外出，但這名婦人執意想要轉換居家檢疫時的住所至台北市，並且希望能台北市就醫，所以沒有等到檢驗結果出爐，就商請親戚開車載著4個人到北市醫院就醫。

對此衛生局表示將會依照「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，對這婦人及其媳婦採加重處分。

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(中時電子報)