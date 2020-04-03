根據旺旺中時民調顯示，即便民眾認為國民黨最能制衡民進黨，但實際結果卻呈現民進黨比國民黨更能監督行政部門的弔詭結果，國民黨文傳會主委王育敏直言，可能是少數綠委讓人民產生錯覺，實際上，綠委已淪投票部隊。

詢及被民眾視為最能制衡民進黨的國民黨，但監督力道卻輸給民進黨，王育敏說，這不見得反映真實情況，「大家都清楚民進黨從上屆到這一屆，早已變成舉手部隊，真正監督行政部門少之又少」。

王育敏指出，可能是少數民進黨立委給人鮮明印象，或者個人聲量大，造成的錯覺，實質上，民進黨立委反對聲音真的很少。

不具名藍委說，防疫期間，較難強力監督，因為民進黨很會操作，可能扣上防疫期間搞政治對立的帽子，強力監督恐引來後遺症、反效果，但看到民調這麼低，認為未來該監督還是要監督。

國民黨團首席副書記長林奕華表示，疫情期間，在野黨立委發揮空間有限，有時呼籲政府紓困加碼等正向監督，一般民眾可能不領情。

藍委李德維說，黨中央與立法院都是新的領導團隊，與過去的作法與觀念，其實是截然不同。新的團隊本身也在思考新的方向，請大家拭目以待。

(中時 )