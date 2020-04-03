針對外界質疑警察執勤的口罩不足，北市警局3日表示，警方對防疫十分重視，口罩發放也以第一線實際執行防疫勤務員警為主，並嚴格要求各單位主管，確實控管配發給出勤員警，每人1天1片，員警當天若輪休未出勤，口罩則交由所長保管，以備員警執勤不時之需。

北市警局指出，目前配發的口罩數量充足，至今已發放給基層口罩58萬9400片，且是定時及時發送至各外勤，提供第一線執勤同仁於實際執勤時使用，也未聽聞有基層反映口罩不足的情況。

此外，防疫裝備為重要醫療物資，基層出勤時，除口罩為必要裝備外，有關防護衣（隔離衣）等防疫裝備，則比照友軍單位（如衛生局、民政局、消防局）穿著、配戴，以降低或防止第一線同仁遭感染的風險。此均為防疫必要裝備，屬一次性消耗品，已嚴格要求外勤單位，使用完畢後更即應妥善處理（銷毀），絕無外傳裝備不足，或回收的狀況。

(中時 )