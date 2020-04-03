新冠肺炎疫情當前，清明連假還是要出去玩！民眾在觀光景點未能保持社交距離，也沒有配戴口罩，是否將造成連假後的防疫崩盤，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，相信台灣人的自制能力。

昨日中央流行疫情指揮中心公布室外1公尺、室內1.5公尺的社交距離，但許多觀光熱點依舊人滿為患，民眾未能保持社交距離、也沒有配戴口罩，尤其在墾丁，即使員警賣力宣導，效果依然有限，令人擔憂連假結束後台灣防疫是否也將隨之崩盤。

對此陳時中呼籲，民眾需要出門散心調節心情，但若疫情擴大，將連散心的可能都沒有，也相信台灣民眾能夠自律，法是用在那些「一直在亂」的人身上，也感性的說，「70天了，我們靠這樣一直走過來了」，希望民眾配合宣導，倒持社交距離或戴上口罩。

然而社交距離公布後，有民眾對台灣為何要在沒有社區感染的情況下，為何還要像其他已經封城的國家一樣訂定社交距離感到疑惑，懷疑社區中存在防疫破口，且存在未被發現的新冠肺炎感染者。

陳時中表示，在全球大流行的狀況下，不能認為社區內一個感染者都沒有，何況有潛伏期、無症狀等等情況，因此台灣選擇超前準備，並強調「封城後才做，早已經來不及了」。

陳時中說，有大區域社區傳播、多發性的感染下才可能封城，為了避免走到這一步，台灣要提高戒心，並呼籲民眾，無法維持社交距離就戴口罩，並再度提醒洗手、個人、環境衛生的重要性。

(中時 )