美國聯準會（Fed）日前宣布包括無限QE在內的五大救市措施，其中購買投資級公司債更是首開先例，對於因為歐美疫情升溫與恐慌性賣壓而回檔修正的投資級債券與金融債而言，無異是一劑強心針。隨著市場流動性不足的風險降低，企業體質佳的投資等級公司債以及金融債已浮現不錯的投資機會。

NN（L）投資級公司債基金經理人高德洋（Anil Katarya）表示，受到疫情引發的恐慌性賣壓影響，投資級債券利差已經比衰退所應反映的利差還要更高，目前已來到具吸引力的水準，儘管市場向下修正的風險仍高，但也開始看到大量機會，尤其是在投資級債券市場。目前與2018年12月市場基於恐懼而拋售的情形相似，因此正藉此尋找機會買進具有強勁基本面的超賣債券。

野村投信表示，參考過去經驗，2015年3月歐洲央行開始買投資級企業債後，之後1年、2年及3年，全球金融債漲幅均高於全球投資級公司債；由於歐美銀行不良貸款比重顯著下降，基本面更為穩健，但近期金融債跌幅超過歐債危機時的兩倍，隱含超跌意味，隨著金融債利差大幅攀升，投資吸引力亦增加，值得長期布局。

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