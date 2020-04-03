高雄1名女性上班族過去徒手接住從天而降的貨物，出現手骨腫痛，雖然就醫並穿戴護具，卻仍腫脹不適。「樂活健康診所」醫師楊椒喬診斷，是因工作太常使用手部引起骨癒合不良所致，建議透過體外震波治療，在避免住院及手術情況下，骨癒合不良痊癒，也順利緩解疼痛。

楊椒喬提到，該患者因工作，時常用雙手操作電腦，連下班也是手機不離身，必須隨時待命接電話，有次整理貨物時，貨物意外從天而降，她伸手奮力一接，未料引發左手骨疼痛。

當時診斷發現，患者左手尺骨遠端骨裂，尚未達開刀程度，建議穿戴護具固定。原本正常情形約8周即可痊癒，但過了10週後，不僅骨裂癒合不良，且容易有腫脹問題，診斷是因過度使用手部造成。

醫師建議她接受Chattanooga體外震波治療，因震波可藉由破壞組織，讓組織重新引起發炎反應並誘發自我修復，達到促進骨癒合及促進骨頭微血管增生，也有止痛的作用。經兩個月約8次的門診治療，骨裂已痊癒，亦改善腫痛問題。

另外，楊椒喬另收治一位年輕女性，因顳顎關節疼痛嘴巴張不開持續約一周，在不開刀情況下，門診接受Chattanooga體外震波治療兩周約3至4次療程，顳顎關節不痛了，嘴巴因此可以自然的張開說話或吃東西。

楊椒喬表示，Chattanooga體外震波治療能深入關節後方的深層肌肉，一般常規治療通常需從口腔內治療或手術介入，且震波能夠刺激組織癒合，包括，肌腱、韌帶等、增加組織血流量，採用聚焦式探頭能讓能量更集中於小範圍的治療部位，並分解鈣化組織和結石。

對於越來越多有慢性疼痛困擾的人而言，楊椒喬指出，Chattanooga體外震波治療的特點是非侵入性的治療，不須開刀、不需麻醉、沒有傷口，且不用住院，每次僅需門診數分鐘的時間即可完成治療，提供患者更深層高能量治療的另一選擇。

不過，楊椒喬也提醒，體外震波讓組織重新發炎與癒合的過程中，會產生發炎反應，患者接受治療後宜冰敷5-10分鐘，返家2-3天內避免做粗重及重複性工作，讓治療處能充分修復。

(中時 )