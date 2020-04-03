為防止新冠肺炎疫情擴大，使民眾安心搭乘大眾運輸工具，中央疫情指揮中心3日宣布，搭乘大眾運輸工具應全面戴口罩，未戴者會予以勸導，勸導不聽者將開罰3000元至1萬5000元。

北市交通局指出，台北市配合中央疫情指揮中心宣布，自即日起實施，會先進行勸導，4日開始強制實施，未戴口罩不得搭乘公車或進入捷運匣門，請民眾搭乘大眾運輸工具務必遵守規定全程佩戴口罩，以保障自己與他人健康。

北市公運處業務稽查科郭献文表示，公車、捷運等大眾運輸的車內屬密閉空間，為避免感染風險，自即日起，民眾如未佩戴口罩乘車，將請業者進行勸導，如勸導不聽將拒載並得依傳染病防治法處3000到1萬5000元罰鍰，如有極端個案不排除通知警方到場依社會秩序維護法處理。

北市府表示，請民眾搭乘公車捷運等大眾運輸工具時，佩戴任何形式之口罩均可，不僅限外科醫用口罩；另呼籲民眾乘車時也請民眾儘量不要交談，並盡可能保持適當社交距離，減少病從口入的機會。

(中時 )