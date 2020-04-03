股市因疫情擴散下修時將提供買點機會，投信法人分析，新冠肺炎對少數藥廠或生技公司有利。另外，目前醫療保健多數次產業平均估值來到10年平均以下，相對投資價值浮現，建議投資人趁早分批布局，加碼投資。

野村全球生技醫療基金經理人呂丹嵐表示，美國總統大選部份，政策逆風已經持續且獲得充分討論，全民健保實施機會不高。操作策略部份，中長期而言仍看好生技股，因生技股受政策逆風較少且較具有研發能量。產業方面，偏好新技術平台相關公司（Peptide技術、Bispecific技術、mRNA技術等）。

富蘭克林華美全球醫療保健基金核心基金經理人黃壬信認為，全球遭遇前所未見新冠病毒（Covid-19）肆虐，卻也加速非接觸式（contactless）診療需求提前爆發，原先已在發展軌道上的互聯網醫療將更快進入廣大應用，進而帶動核心技術公司營收表現；也因疫情提供了優質公司的中長線進場點，可由專業團隊分析篩選具成長潛力個股彈性操作，產業具表現空間。

富蘭克林華美投信表示，目前全球醫療保健基金之配置上，以生技製藥37％、醫療器材16％、生命科學工具12％為主軸，其餘則為醫療科技及軟體類股。而新冠疫情中的希望用藥瑞德西韋，預估最快4月3日可得到的重症病患臨床數據結果，而4月10日為中輕度病患的臨床結果，一旦針對疫情緩解有效，則相關製藥產業也將有表現空間，建議趁早把握投資機會，或中長期以定期定額持續投資。

(工商 )