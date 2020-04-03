法盛盧米斯賽勒斯投資長派克（Jae Park）近期對新冠肺炎疫情危機及其影響發表最新評論。盧米斯賽勒斯的宏觀策略團隊認為，全球已經進入經濟低迷期，信貸週期正重新啟動。在美國，只要一天不下達全國性的封鎖令，經濟出現嚴重衰退的機率就會上升。隨著病毒的成倍擴散，經濟下滑的時間長短和嚴重程度將有加乘的負面效果，因此，「美國全面且有效的全國封鎖時間，會是關鍵因素」。

盧米斯賽勒斯的宏觀策略團隊提出了以下基本情況。假設美國在4月1日左右宣布全國封鎖，美國經濟有望在第三季復甦；疫情將在4月20日左右達到高峰。屆時新病例增加數字將放緩，5月上旬可望解除隔離，美國經濟則將在6月1日左右跌至低點。然而，如果將封鎖時間再延後一個月，將使醫療系統不堪重負，有可能造成更大的生命損失，經濟恐怕在第四季或更長時間內無法恢復。

派克指出，這次危機似乎與過去經歷的其他危機大不相同。這不是一個和過度貪婪、違約、詐欺有關的資產泡沫，也並非因國家、貨幣管理不善，或是與人為經濟體系相關的資產泡沫。這次危機有可能造成更嚴重的影響，因為所有非必要的經濟活動戛然而止。現在的問題是，底部在哪裡？答案取決於政策行動，以及所有人類如何共同應對這場危機。

盧米斯賽勒斯投資團隊認為，目前許多產業的評價面看來已經具有投資吸引力，要把握投資良機，專注於特定的證券股票和債券機會。團隊早已開始為這樣的突發事件最好準備，有大量的資金與基礎建設正是為了應對最嚴重的風暴而準備。

法盛—盧米斯賽勒斯投資風險主管蓋爾斯（Michael Giles）指出，從爆發疫情危機以來，盧米斯賽勒斯投資團隊都做好了防禦性的準備，手頭握有充足的流動準備，因為團隊已有相當長的一段時間都在預測週期的結束與終將走跌。當潛在富吸引力的估值出現時，這些準備金可助其擇機建立風險部位。當市場出現恐慌性拋售時，盧米斯賽勒斯傾向於提供流動性。

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