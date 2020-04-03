防疫期間，民眾減少外出消費，網路購物增加，為擴展南投農產品的電子商務能力，勞動力發展署中彰投分署將到信義鄉公所舉辦農特產電子商務就業促進課程，幫助南投在地農民運用網路免費平台，促銷自家農特產品，為農友創造利潤，降低疫情期間群聚銷售風險。

網路購物已成熱門消費潮流，防疫期間許多民眾改變傳統消費習慣，網購比例明顯，南投部份偏鄉農友，還未運用電商網路行銷在地農特產品，減少網路行銷平台，通路也受影響。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，務農為主的南投縣，有的農友缺少多元銷售通路，以致影響穩定收入，農業為主的地區，除了改善產業環境外，還要掌握電子商務，南投就業中心5月1日將在南投信義鄉辦理電子商務就業促進課程。

邀出專案企畫工程師介紹電子商務市場的觀念與趨勢，透過實務分享在地電子商務平台，讓農友了解電子商務如何成功引導在地產業升值、提供促進在地就業的預期效益。

南投就業中心主任楊子誼指出，免費的電子商務課程，課程以學習電子商務入門基礎為主，包括學會運用農委會提供的免費銷售平台、申請農產品的產銷履歷、農作物農藥殘留監測、農產品的網路平台上架等，期望農友透過學習獲得專業技能，跟上現代化的需求。

(中時 )