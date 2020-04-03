新冠疫情衝擊，經濟大幅衰退，百工百業苦哈哈。高雄市長韓國瑜發起「暖心相守寄未來」運動，鼓勵民眾以行動預購產品協助業者度過難關，擁有穩定現金流；近日河堤社區也響應成為「暖心社區」，有8家好店成為生力軍，累計有370家店加入。

經發局長伏和中指出，「暖心相守寄未來」可是為社會運動，市府發起及號召，但不涉及消費金流，也沒有制式的機制，鼓勵商家提供多元優惠方案，也盼喚起市民暖心及行動力，透過「小錢多點」預購方式，協助店家周轉救急。

三民區河堤社區協會理事長王鐘賢獲悉，也立即拜訪社區店家，串聯社區8家店鋪加入。他說，該活動可凝聚社區力量，又能做愛心，正研議社區信保制度，讓民眾夠得安心，一起挺過疫情衝擊。

鼎泰里長張吉雄也呼籲，「心動，不如馬上行動支持雄心愛a 店」。此外，河堤社區知名店家灑椒麻辣鍋、牛丁次郎坊、瑪莉桃桃等店家也拍攝影片響應，號召更多社區店家、民眾響應。

伏和中也「接棒」響應，特別到河堤社區唐吉軻德綠茶食館店加入寄杯預購， 並透過經發局臉書接龍轉贈。市府將「暖心相守寄未來運動」圖卡開放店家自行下載運用，便於民眾辨識，同時鼓勵自拍 10秒暖心支持影片上傳，以「＃暖心相守寄未來」串聯，讓愛傳下去。

新冠肺炎,韓國瑜,高雄,暖心運動,串聯,紓困,疫情,防疫

(中時 )