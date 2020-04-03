台中市也有愛心湖泊！帝國糖廠湖濱公園內的星泉湖出現「雙心水草」，掀起民眾搶拍風潮，建設局讓原本近乾枯湖泊重生，湖底採透水設計，水位因地下水位消長，起伏就像座會呼吸的湖泊，網友稱「愛心美景在前，像聽情人的心跳聲」。

閒置多年的東區帝國糖廠舊址，市府投入更新後，「帝國製糖廠台中營業所」整建修復再利用，以台中產業為主題營運帶來商機，占地3公頃星泉湖，搖身一變成為吸睛的湖濱公園，湖面倒映天色有如一幅大自然畫作。

經歷生態湖畔的公園改善及水中植物撫育，打造浪漫星泉湖，建設局說，園區環湖步道等2期工程完工開放後，又多一處宜人後花園。

建設局長陳大田說，藉由周邊建案抽水回補，讓原本幾近乾枯的湖泊再現生機，湖底運用透水設計，而且水位因周邊地下水位消長，造成水位起伏，猶如會呼吸的湖泊，吸引很多人來觀賞奇景。

市府在於湖中種植「愛心水草」，水草生長順利，綠意盎然的愛心造型，掀起愛好攝影者與網友搶拍風潮，湖面搭配落日與湖濱生態，夢幻唯美。

陳大田指出，星泉湖是市府區段徵收開發取得，其中6公頃規畫為湖濱公園，3公頃為星泉湖，帝國糖廠台中營業所去年底正式開幕，為東區重要的景點地標，湖中雙心蹤影更是園區亮點。

(中時 )