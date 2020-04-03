疫情嚴重，影響觀光商機，溫泉業者苦不堪言，台中市府將分2期收取溫泉費，減少業者財務壓力。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情波及各行各業，最需要人潮創造金流的觀光旅遊業哀鴻遍野，國外遊客大幅減少，國人至國內旅遊意願降低，台中市府為減輕溫泉業者負擔，去年度溫泉取用費將採兩期繳費，業者先繳納原金額2成，至今年7月再繳納剩餘8成，協助溫泉業者度過疫情衝擊。

市府表示，市長盧秀燕關心疫情對於產業的衝擊，推出紓困九箭後，仍要求各相關局處滾動檢討紓困措施。

疫情使全球觀光旅遊業受到衝擊，國外遊客大幅減少，國人至國內旅遊意願相對降低，溫泉業者紛祭出各種優惠，吸引民眾防疫期間也能安全出遊。

為減輕溫泉業者負擔，市府3日宣布，2019年溫泉取用費將採兩期繳費，各業者可先繳納原金額之2成，至2020年7月再繳納剩餘8成，協助溫泉業者度過疫情衝擊。

水利局指出，為有效保育及管理溫泉，依《溫泉取用費徵收費率及使用辦法》規定，業者須於隔年度繳交前1年溫泉取用費，取用費核算每立方公尺溫泉取用費9元。

溫泉觀光協會3月初請求暫緩繳納去年度溫泉取用費，市府體恤溫泉業者經營困難，經評估後將分兩期收費，為業者在疫情期間遭遇的財務壓力助一臂之力。

疫情延燒，觀光旅遊產業首當其衝，溫泉業者憂心客源「等嘸人」，市府緩收溫泉取用費，減輕疫情對業者衝擊，攜手度過難關。

(中時 )