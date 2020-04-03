中部地區一家北方館，師父包湯包時，看到在旁邊桿麵皮的妙齡女，傲人雙峰撐不住襯衫繃開，鈕釦間雪白半球若隱若現，色老闆不但手搓包子，眼睛還不時停在辣妹胸部，看到垂涎三尺，還藉故用屁股去蹭女子的乳房，女子覺得受辱，致使精神錯亂，決定狀告法院。

檢警調查，受害女子並非館子的員工，而是老闆的朋友前往幫忙，被告見到幫忙桿麵皮的正妹上衣鈕開了，不但眼睛猛吃冰淇淋，還用麵粉當底，在上面寫再以手指寫出「B」、「C」、「D」、「黑？」等挑逗性字眼，詢問被害人內衣顏色及尺寸，被害人顧及對方是朋友的老闆身份，因此揮手拒絕回答。

不料，有次被告女友打掃地面，要男子起身換位子時，被告竟趁被害人不備，以臀部碰觸被害人的左手臂及胸部，讓本來沒有精神科就診紀錄的被害人，案發後多次到精神科看診。

這件性騷擾案在地院一審時，以被害人陳述不一，罪證不足判被告無罪，檢察官上訴高分院，撤銷改判被告拘役50天、得易科罰金；但是被告不服上訴最高法院，高法院日前駁回莊的上訴，維持二審拘役50天的判決確定。

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(中時電子報)