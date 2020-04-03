高雄市樹德家商畢業校友翁女婷，畢業後就讀台南應用科大美容造型系3年級，在2年一度的全球美容賽事中參與多項項目奪獎，亮眼表現得到3金1銀，創下台灣史上個人最佳成績，更獲選技職之光，預計大四前往海外實習，她特別感謝母校樹德家商栽培。

翁女婷日前參加全球美容美髮美甲行業奧運級盛事、法國OMC世界盃錦標賽，憑藉熟練的技術和細膩的設計，摘下創意髮型金牌、青年組男子髮型技術類總冠軍、男子髮型技術類經典髮型銀牌，以及美國標榜學院創辦人Leo Passage青年激勵獎，總計3金1銀，打破台灣參賽史最佳成績，更獲海外進修的門票。

如今奪得佳績的翁女婷，不忘當初樹德家商的栽培之恩，偕同科大教授一同回母校拜見恩師。翁女婷感性表示，當年家人對於她美髮的志向並不贊成，擔憂工作辛苦，不願女兒吃太多苦，是樹德家商老師們不斷的支持與鼓勵，讓她有機會證明給家人看。樹德家商校長陳茂霖也難掩內心激動，鼓勵她學無止盡，繼續精益求精，成為學弟妹的最佳榜樣。

(中時 )