五股區中直路觀音坑溪2日疑遭工廠大量排放廢水，溪水被汙染成白湯，網友3日於臉書爆料公社PO出影片跟照片，新北市環保局回應，2日下午派員前往稽查，快篩檢測未發現有急毒性反應，沿上游巡查工廠皆大門深鎖，未發現有異常排放廢水及殘留痕跡，目前已鎖定特定工廠持續追查。

網友3日在臉書爆料公社PO出影片與照片指出，2日下午3時許，五股區中直二橋附近的觀音坑溪遭染色成乳白色，懷疑為上游工廠偷排廢水導致。

新北市環保局表示，2日下午3時許已派員前往了解，經查發現該址為五股區中直路35號路口，稽查時目視河面成乳白色，經簡易快篩測試包，快篩均未有急毒性反應，稽查人員於是沿上游巡查，水色漸透明，而工廠多大門深鎖，未發現工廠異常排放廢水及殘留痕跡。

環保局指出，已鎖定特定區域廠房，將持續前往巡查，若有違反環保法令將依法查辦；另強調如有發現水污染，呼籲民眾第一時間請打1999，稽查人員會即刻前往查察。

(中時 )