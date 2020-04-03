五股區中直路觀音坑溪2日疑遭工廠大量排放廢水，溪水被汙染成白湯，網友3日於臉書爆料公社PO出影片跟照片，新北市環保局回應，2日下午派員前往稽查，快篩檢測未發現有急毒性反應，沿上游巡查工廠皆大門深鎖，未發現有異常排放廢水及殘留痕跡，目前已鎖定特定工廠持續追查。
網友3日在臉書爆料公社PO出影片與照片指出，2日下午3時許，五股區中直二橋附近的觀音坑溪遭染色成乳白色，懷疑為上游工廠偷排廢水導致。
新北市環保局表示，2日下午3時許已派員前往了解，經查發現該址為五股區中直路35號路口，稽查時目視河面成乳白色，經簡易快篩測試包，快篩均未有急毒性反應，稽查人員於是沿上游巡查，水色漸透明，而工廠多大門深鎖，未發現工廠異常排放廢水及殘留痕跡。
環保局指出，已鎖定特定區域廠房，將持續前往巡查，若有違反環保法令將依法查辦；另強調如有發現水污染，呼籲民眾第一時間請打1999，稽查人員會即刻前往查察。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。