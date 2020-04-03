味全龍昨日結束二軍賽程後北上，今日與富邦悍將一軍於新莊球場進行自辦熱身賽，悍將派出洋投索沙，龍隊一度取得領先優勢，不過6局下半悍將單局3轟，包含代打的范國宸、高國輝背靠背全壘打，最後悍將以7比5帶走勝利。

3局上半味全龍第三棒洪瑋漢，面對索沙敲出右外野陽春炮，助龍隊先馳得點；4局龍隊先發投手莊玉彬發生亂流，連投2保送、被敲1支安打，悍將攻佔滿壘，此時林益全敲出滾地球，造成龍隊內野手守備失誤，悍將因此跑回2分逆轉。

龍隊5局添1分追平比數，6局上發動攻勢，一、二壘有人的情況下，林譯騰敲出二壘打送回2分，龍隊以4比2領先。不過下半局悍將就展現火力，蔣智賢先對廖文揚敲出陽春炮，隨後連續2棒上壘，代打的范國宸、高國輝都敲出左外野全壘打，單局3轟灌進5分，逆轉成7比4。

龍隊9局上半最後進攻機會，林旺衛敲陽春炮追分，但仍無法翻盤比賽，最後由悍將7比5帶走勝利。

先發的索沙6局被敲10支安打、失4分，有4次三振，上一戰他4局挨4轟、失7分，近兩戰表現不慎理想，賽後洪一中總教練苦笑說，「索沙變So So，有球速但控球沒以前精準。」

(中時 )