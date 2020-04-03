印度總理莫迪今天就新冠肺炎疫情發表全國演說，強調「保持社交距離」是阻止新冠病毒擴散的唯一靈丹妙藥。他還籲人民在4月5日晚上9時站在陽台上9分鐘以「燭光」祈福。

美國有線電視新聞網（CNN）上月30日的報導則指出，保持社交距離是中產階級的特權，對印度的貧民窟是不可能做到的。

印媒livemint 報導，莫迪呼籲所有印度人民以到陽台上展現抗疫的集體力量。他請民眾在4月5日晚上9時熄燈，在陽台或家門口以點蠟燭、打開手電筒或手機的手電筒的方式祈福。

這並非莫迪首次請人民「上陽台」。3月22日，莫迪呼籲印度全國民眾在「隔離14小時」行動中走上陽台或屋頂鼓掌或敲打鍋碗瓢盆，向第一線抗疫的醫護人員和其他工作人員致敬。

莫迪今天強調印度人民無論如何下都不應該違反保持社交距離的原則。莫迪已多次強調國民應保持社交距離，稱這是阻止病毒擴散的唯一辦法。

印媒報導，孟買的塔拉維貧民窟4月1日首次報告新冠肺炎確診病例，患者在轉院過程中死亡。塔拉維貧民窟是印度最大的貧民聚居區，人口密集，衛生狀況堪憂。

(中時 )