適逢清明連假，本應該是被人群擠得水泄不通的高雄火車站，卻因為新冠肺炎疫情影響，民眾們深怕搭乘運大眾交通運輸工具容易被病毒傳染，即使台鐵配合中央落實防疫工作，人潮依舊相當冷清，就連在車站內販售台鐵便當的店家也都受到波及。

以往連假火車票一位難求，對號坐車票開賣沒多久就會被民眾搶購一空，但今年清明連假，民眾臨時到車站現場的售票口買票，卻還有許多票可買，這個景象以往不容易看見，可見新冠肺炎造成台鐵莫大的影響。

台鐵高雄站站長上官慧珠表示，今年清明連假人潮相當冷清，除了受到新冠肺炎影響，油價下跌也提升民眾開車自駕的意願，導致搭乘火車的民眾大幅減少，看到這個冷清的景象，都感覺根本不像連假，接下來只能等5日收假期間，看人潮有沒有機會回流。

除搭乘人數受影響，車站內販售台鐵便當的商家也是叫苦連天，台鐵便當店員表示，從新冠肺炎疫情爆發開始，便當的銷售量大幅降低，民眾害怕在火車上吃便當時受到病毒感染，僅剩少數搭乘長途車次的民眾會來買便當。

(中時 )