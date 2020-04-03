香港恆生指數3日收跌。恆生指數3日低開207點，報23,072點，早盤最多曾跌249點，低見23,030點，尾盤跌幅收窄，最終收報23,236點，下跌43點，跌幅為0.19％。國企指數收報9,491點，下跌0.37％。

香港信報報導，騰訊收跌0.9％，報376.4港元，成交額居首，達到53.44億港元。匯控3日收跌2.6％。中國聯通收漲5.9％，為3日表現較佳藍籌股。中石油收跌5.6％，為3日最大跌幅藍籌股。

(工商 )

#收跌 #恆生指數 #中國聯通 #收報 #藍籌股