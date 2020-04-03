恆生指數收跌0.19％ 中國聯通漲5.9％ 18:182020/04/03 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港恆生指數3日收跌。恆生指數3日低開207點，報23,072點，早盤最多曾跌249點，低見23,030點，尾盤跌幅收窄，最終收報23,236點，下跌43點，跌幅為0.19％。國企指數收報9,491點，下跌0.37％。 香港信報報導，騰訊收跌0.9％，報376.4港元，成交額居首，達到53.44億港元。匯控3日收跌2.6％。中國聯通收漲5.9％，為3日表現較佳藍籌股。中石油收跌5.6％，為3日最大跌幅藍籌股。 (工商 ) #收跌 #恆生指數 #中國聯通 #收報 #藍籌股 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》美股期貨下挫，恆指開跌1.97％ 10:002020/03/30 財經 《日股》東京恐封城 日經指數收跌1.57％ 15:572020/03/30 財經 《港股》憂疫情衝擊、油價重挫 恆指收跌1.32％ 17:052020/03/30 財經 《港股》恆指收漲1.85％ 本月跌約10％ 16:482020/03/31 財經 農糧股急漲 金健米業狂飆 04:102020/04/01 全球財經 《美股掃瞄》美股收黑 道指創逾30年最大單季跌幅 08:522020/04/01 財經 《港股》恆指開跌1.01％ 匯豐取消配息重挫7％ 10:342020/04/01 財經 港股早盤跌0.92％ 匯豐控股一度暴跌10％ 12:472020/04/01 財經 《港股》美股期貨加速下挫 恆指收跌2.19％ 16:482020/04/01 財經 恒指收盤漲0.8％ 騰訊收漲1.4％ 17:042020/04/02 財經 財經熱門新聞 美股噴400點是死貓跳！專家驚洩下波大海嘯 - 財經 台股死撐…真的殺不下去？專家曝4點突破盲腸 - 即時 大老闆砸600億救股價！老謝曝這3檔留意 - 財經 港開第1槍！定存股竟不配息 老謝驚曝大危機 - 財經 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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