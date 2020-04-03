台灣燈會「安可」延長！「動物狂歡嘉年華」移師葫蘆墩展出。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台灣燈會獲熱烈回響，台中市府特別將「動物狂歡嘉年華」移師水湳貿園區中央公園展出。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2020台灣燈會2月圓滿落幕，在疫情嚴峻期間，還創下上千萬參觀人次紀錄，被譽為「值得一去再去的台灣燈會！」為延續台灣燈會的熱情，市府將后里馬場園區最受歡迎的「動物狂歡嘉年華」典藏燈組63組，移師豐原葫蘆墩公園、西屯區水湳中央公園展出，預計展覽至5月底。

建設局指出，此次花燈展期即日起至5月底止，晚間6時至翌日凌晨2時，水湳中央公園會璀璨點燈，豐原葫蘆墩公園點燈為晚間6時至11時，白天、夜晚樣貌不同。

建設局長陳大田表示，台灣燈會策展成功，展期接近尾聲時，許多民眾紛紛向市府反映，希望延長展出期間，在通盤考量之下，雖然燈會仍如期落幕，但市府轉向思考，特別挑選后里馬場園區最受大小朋友喜愛的「動物狂歡嘉年華」典藏燈組，移至鄰近市民的亮點公園內展出，就近觀賞。

在豐原葫蘆墩公園第五區可欣賞「昆蟲派對」花燈；由水湳中央公園管理中心旁進入公園，順著坡道往上走到天池祕境，可發現「海底世界」花燈蹤跡，夜晚與豎琴般的「科湳愛琴橋」霓彩燈相互輝映。

此外，在中科路上近河南路二段的遊客中心周邊，可看到「勇闖侏儸紀」巨大史前恐龍花燈，以及一旁「澳客晚餐」圓滾滾的動物花燈，回味台灣燈會超人氣的花燈。

陳大田提醒，此次提供展覽的典藏燈組均為臨時性裝置，外層包覆布材非常脆弱，呼籲民眾觀賞拍照時，發揮公德心，請勿動手觸摸或攀爬，園區內也安排保全定時定點巡視及設置監控系統，希望讓「台灣燈會．璀璨台中」之美延續。

(中時 )